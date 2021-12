El portugués Paulo Sousa asoma como la primera opción para dirigir a Mauricio Isla en Flamengo

Luego de la salida de Renato Gaúcho, en Flamengo, club donde milita el chileno Mauricio Isla, se enfocaron de lleno en el plan de encontrar un nuevo entrenador para la temporada 2022, y uno de los nombres que apareció como primera opción para ocupar el cargo es el del portugués Paulo Sousa, actual técnico de la selección de Polonia.

La prensa brasileña informó este domingo que el nombre del estratega luso es el elegido por la dirigencia del "Fla" para asumir por las próximas dos temporadas.

Eso sí, Sousa debe destrabar su salida de Polonia para poder arribar al conjunto en el que milita Mauricio Isla, por lo que su llegada se espera que tenga lugar durante enero próximo.

De esta manera, se presume que Flamengo oficialice durante los próximos días a Sousa como su nuevo DT para la próxima temporada.

❗️#Flamengo já escolheu. Paulo Sousa será o novo treinador do @Flamengo. Contrato para as próximas duas épocas. @marcosbrazrio não voltará atrás mesmo que Jorge Jesus saia do @SLBenfica . Paulo Sousa terá agora de desvincular-se da Polónia e é esperado no Brasil em Janeiro. 🇧🇷🇵🇹 pic.twitter.com/5ZYa21KkIB