El "VAR improvisado" que llamó la atención en el fútbol regional de Brasil

Dourados Atlético Clube de Brasil, club que estaba invicto desde su fundación, fue detenido este domingo (28), por Aquidauanense en un encuentro que tuvo un "VAR improvisado" que llamó la atención de todo el mundo del fútbol.

Según dio a conocer Globoesporte, el "VAR improvisado" se inauguró en el torneo Mato Grosso do Sul con una inusual escena de un aficionado siguiendo el partido fuera del estadio -pese a que se juega sin público- junto a una pantalla que transmitía el partido.

El relator del encuentro, Cleto Kipper, dijo sobre la escena "esto es fútbol de Mato Grosso do Sul".

Por otro lado, los fanáticos que siguieron la transmisión televisiva dijeron que esa sería el VAR del campeonato de Mato Grosso do Sul. "¿Quién dice que no tenemos el árbitro del video?", Bromeó un espectador.

Com direito a 'VAR improvisado', Aquidauanense acaba com invencibilidade do Dourados



Partida que marcou a primeira derrota da história do clube novato ainda chamou atenção por uma cena inusitada de um torcedor acompanhando a partida com uma TV ao lado



➡️ https://t.co/SLllacKbNp pic.twitter.com/BAk1JK048S