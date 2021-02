En Brasil acusan a César Pinares de no querer ingresar en los descuentos del duelo entre Gremio y Santos

El chileno César Pinares fue suplente con Gremio este miércoles en el empate de 3-3 ante Santos por la fecha 34 del Brasileirao. Tras el encuentro, algunos medios brasileños aseguraron que el volante se negó a ingresar al terreno de juego cuando se disputaban los descuentos, instancia en la que finalmente el "Peixe" empató el marcador.

La información corrió por parte de Futebol Guaíba, que apoyándose en los registros del reportero gráfico Fabiano do Amaral, especularon con la posibilidad de que el seleccionado nacional rechazó entrar a la cancha por la poca cantidad de minutos que tendría, pero también está la posibilidad de que haya tenido molestias físicas.

"El centrocampista Pinares se negó a entrar en el campo cuando fue llamado por el comité técnico de Renato Gaúcho. El jugador permaneció en el banquillo y no jugó contra el Santos", complementó Bolavip.

Finalmente, en desmedro de Pinares ingresó David Braz en reemplazo de Victor Ferraz, a los 90+2' del tiempo agregado.

