Enzo Roco fue ofrecido a Corinthians ante incierto futuro en Besiktas

El zaguero nacional Enzo Roco fue ofrecido al cuadro brasileño Corinthians, luego de la incertidumbre que existe sobre su futuro en Besiktas.

Según informó Al Aire Libre en Cooperativa, el agente Fernando Felicevich, quien lleva los destinos del defensor formado en Universidad Católica, nuevamente busca poner al jugador en la carpeta del cuadro brasileño.

Roco fue ofrecido hace algunas temporadas al "Timao", donde no tuvo buena acogida pues se encontraba en la liga mexicana. Sin embargo, tras ganar experiencia en Europa League con el equipo turco, ya lo ven con buenos ojos.

De acuerdo a diversas publicaciones desde Brasil, Roco "llama mucho la atención" debido a su buen juego técnico, gran pase vertical y buena presencia aérea.

De todos modos en Corinthians manejan otros nombres para la posición, como el de Gil, que milita en el fútbol chino, o el de Igor Rabello.

Además, otra información que emana desde Sao Paulo señala que el cuadro brasileño completará su cuota de cinco extranjeros por partido con los fichajes de Mauro Boselli y Junior Sornoza, pues ya cuentan con Angel Romero, Sergio Díaz y Angelo Araos.

Por ello, si la opción de Roco se torna cierta, deberán prescindir de un foráneo, en un escenario en el cual Romero es quien tiene más opciones de partir.

Um nome linkado recentemente que me chama muito a atenção é do Enzo Roco, zagueiro chileno com ótima passagem pelo Cruz Azul. Uma espécie de Balbuena. Bom tecnicamente, com a característica do passe vertical, bom no jogo aéreo e físico. Um nome que agregaria e muito