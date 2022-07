¿Erick Pulgar será compañero de Arturo Vidal en Flamengo?

El volante nacional Erick Pulgar parece tener todo listo para su regreso a Sudamerica. Al menos esa es la información a esta hora en Italia donde afirmar que el formado en Deportes Antofagasta se convertirá en compañero de Arturo Vidal en Flamengo.

Según informó el periodista Matteo Mosciatti, de OK Calciomercato, el "mengao" llegó a un acuerdo con Fiorentina para el arribo a préstamo del ex Universidad Católica.

El volante viene de jugar en Galatasaray de Turquía, donde también estuvo cedido, y ahora podría darle un nuevo rumbo a su carrera con su llegada al Brasileirao.

De concretarse la operación, Pulgar llegará a préstamo a Flamengo hasta fin de año, compartiendo camarín con Arturo Vidal.

#Fiorentina e #Flamengo hanno trovato l’intesa per il trasferimento in Brasile di #Pulgar. In entrata l’obiettivo viola è #LoCelso: allo stato attuale, l’argentino può arrivare solo in prestito con eventuale diritto (come il tentativo fatto per #LuisAlberto) 🟣 #calciomercato pic.twitter.com/YHrOSXjcdQ