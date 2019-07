Filipe Luis en su regreso a Brasil: Vengo para ayudar a Flamengo y al fútbol brasileño

El lateral izquierdo brasileño Filipe Luis fue presentado este viernes como flamante refuerzo de Flamengo y en la ocasión dijo que su idea es mantenerse en la selección, ayudar a su nuevo equipo y al fútbol de su país

"Estar aquí hoy fortalece más mi esperanza porque podría haber ido a una liga menos emergente y abandonar, pero no, ese no es Filipe Luis y no es lo que pienso. Yo soy muy competitivo, quiero ganar siempre y voy a hacer todo para eso, y si vamos juntos en esa ola vencedora, Flamengo y yo, quién sabe si puedo ir al Mundial", expresó.

"Me brillan los ojos por ver a mi hijo con la camiseta de Flamengo. Vengo para ayudar al equipo y al fútbol brasileño. Me sentiré feliz y útil con todo lo que pueda sumar porque es un país que me dio esa oportunidad de salir y ahora quiero devolver eso", concluyó.

Filipe Luis fue parte del equipo de la selección brasileña que ganó la última Copa América.