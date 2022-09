Flamengo de Vidal sufrió un nuevo traspié al caer con Fluminense en un candente clásico carioca

En el marco de la fecha 27 del Brasileirao, Flamengo, de Arturo Vidal y Erick Pulgar, fue derrotado por Fluminense con marcador de 1-2, en una edición del clásico carioca que puede marcar la lucha por el título.

El partido inició con intensidad por parte de ambos equipos, que lucharon cada balón para tratar de atacar, pero ese ímpetu hizo que el juego se tornara muy trabado. Al minuto cinco, David Braz, suplente del "Flu", fue expulsado tras un diálogo con el árbitro.

El "Mengao" tuvo el balón, pero Fluminense logró las mejores opciones. Sin embargo, no se dieron opciones claras de peligro. A los 45', Santos dio un rebote y en su intento por arreglar el error cometió penal sobre Germán Cano, que fue cambiado por gol gracias a Paulo Henrique Ganso.

Durante la segunda mitad, los rojinegros dominaron, pero no pudieron emparejar las cifras ante el repliege "tricolor", que se dedicó a defender su ventaja. Arturo Vidal entró al minuto 72 por Joao Gomes. El chileno se movió por el mediocampo tratando de recuperar y conectarse en busca del gol, pero no logró incidir mayormente en las acciones. Por otro lado, Erick Pulgar también fue suplente, pero no sumó minutos.

Nathan anotó el 0-2 a los 76', aprovechando un error defensivo del "Fla". Finalmente las insistencias por parte de los hombres de Dorival Junior dieron frutos a los 83', con la diana de Gabigol Barbosa.

Sobre el término del encuentro los ánimos se caldearon en el Maracaná, generándose una gran discusión que acabó con varios expulsados y donde el "King" trató de poner calma.

[VIDEO] Arturo Vidal intentó calmar a Felipe Melo en la trifulca final de Flamengo y Fluminense #CooperativaContigo https://t.co/e0WR8jxIGg pic.twitter.com/9fe3UIfk6H — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) September 18, 2022

Con este resultado, Flamengo llegó a tres partidos sin ganar en la liga brasileña, tras los empates 1-1 con Ceará y Goiás, lo que complica sus opciones de alcanzar al líder Palmeiras a falta de 11 jornadas para el cierre del campeonato. Además, volvió a caer tras 11 duelos, ya que su úlitma derrota en el plano local fue ante Corinthians el 10 de julio.