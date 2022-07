Flamengo superó a tres poderosos clubes para quedarse con los servicios de Erick Pulgar

Flamengo, club donde juega el chileno Arturo Vidal, llegó a un acuerdo con Fiorentina para fichar al también seleccionado nacional Erick Pulgar.

Según confirmaron medios de Italia y Brasil, el cuadro carioca hizo la mejor oferta: 2,5 millones de euros por el 80 por ciento del pase del volante.

Pulgar no estaba considerado por Fiorentina para la próxima temporada, por lo que el cuadro viola estaba buscando un nuevo destino para el chileno, quien la pasa temporada estuvo cedido en Galatasaray del fútbol turco.

De acuerdo a medios partidistas de Flamengo, Sao Paulo y Corinthians estuvieron interesados en Pulgar. De hecho, el "Timao" hizo una oferta de 1.5 millones de euros, pero fue rechazada en Florencia.

Además, en Italia, Sampdoria buscó él préstamo del jugador, pero la dirigencia del cuadro viola no quería otro acuerdo de cesión.

Siempre fiel a las fuentes citadas, Pulgar viajará este jueves rumbo a Río de Janeiro para cumplir con los exámenes de rigor y firmar su contrato, que será hasta finales de 2025.

