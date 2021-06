Gabigol desoyó órdenes de Flamengo y se ausentó de evaluaciones médicas

El delantero brasileño Gabriel Barbosa incumplió las órdenes de su club, Flamengo, y no llegó a las evaluaciones médicas que debía realizarse el miércoles.

Según explicó la prensa a través de Globo Esporte, el atacante se acogió al diagnóstico que le dieron en el cuerpo médico de la selección, donde apuntaron un edema muscular en su muslo derecho, por lo que evitó presentarse en el "Fla".

Por esto, el conjunto en que milita Mauricio Isla publicó un escueto comunicado en el que dio cuenta de la situación y señaló que "el club aún espera la presentación del deportista".

Gabriel Barbosa descumpriu a determinação de se apresentar na última quarta-feira (09.06), em Curitiba, impossibilitando a avaliação do Departamento Médico do Flamengo. O clube ainda aguarda a reapresentação do atleta. #CRF