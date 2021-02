Hernán Crespo explicó por qué optó por Sao Paulo sobre la Roja

El técnico Hernán Crespo explicó este miércoles los motivos por los cuales eligió Sao Paulo por sobre la opción de dirigir a la selección chilena como eventual sucesor de Reinaldo Rueda.

"Como jugador y entrenador, cuando las cosas salen bien y tienes resultados, y por la forma en que los obtienes, es normal que surjan opciones en otros equipos o selecciones", señaló el ex delantero y ex DT de Defensa y Justicia.

"Digamos que cuando se dio la posibilidad de hablar con la dirigencia de Sao Paulo, fue todo muy fácil y simple y tenía que ver con lo que uno siente, con cómo vibra, con la conexión rápida con las personas", agregó.

"Me gustó, me llegó hasta la piel, me dio energía y me encantó. Hubo poco tiempo para decidir, pero los documentos decían que tenía que esperar más... de todos modos, la elección fue muy simple", completó.

Crespo estuvo entre las opciones para dirigir a la Roja antes que la ANFP optara por Martín Lasarte.