Hinchas arrojaron huevos a equipo que quedó al borde del descenso

Vasco da Gama quedó al borde del descenso en el Brasileirao tras empatar 0-0 ante Corinthians del chileno Angelo Araos e hinchas fueron a protestar y arrojaron huevos después del partido.

De acuerdo a lo informado por Globo Esporte, algunos empleados del club "fueron golpeados y el estadio estaba manchado de huevos. Según los informes, unas 50 personas participaron en la protesta".

De todas formas precisaron que la delegación del club regresó a Río de Janeiro este domingo por la noche y que no hubo ningún problema al aterrizar.

El equipo está muy complicado con el descenso, pues necesita en la última fecha vencer a Goiás y que Fortaleza pierda ante Fluminense.

