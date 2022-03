Javier Parraguez otra vez integró el equipo ideal de la Copa del Noreste de Brasil

Javier Parraguez fue incluido en el equipo ideal de los cuartos de final de la Copa del Noreste, donde Sport Recife, su equipo, eliminó por penales a CSA tras igualar 0-0 (3-1).

El atacante chileno fue condecorado por segunda semana consecutiva, aunque en esta ocasión no anotó y tampocó participó en la tanda de la pena máxima.

En la etapa de los cuatro mejores, Sport Recife se medirá este domingo a CRB a partir de las 18:30 horas (21:30 GMT). En la final espera Fortaleza, cuadro que enfrentará a Colo Colo en Copa Libertadores.

De esta forma, el equipo ideal quedó conformado por Mailson en el arco; Chico, Carlao, Sabino y Ezequiel en defensa; Yago Pikachu, Hércules, William Oliveira y Jaderson en la zona de volantes; mientras que Renato Kayzer y Javier Parraguez comandan el ataque.

VOCÊS VOTARAM LÁ NO TWITTER E SE A VOZ DO POVO É A VOZ DE DEUS... A TORCIDA DO @SPORTRECIFE COLOCOU SEUS JOGADORES NOS CÉUS E PRATICAMENTE MANDOU NA SELEÇÃO DAS QUARTAS DE FINAL DA LAMPIONS! 🦁🔴⚫️ pic.twitter.com/uTs3TSSBUN