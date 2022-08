Jefe del narcotráfico fue detenido en el Maracaná en pleno partido

La Policía brasileña detuvo en la noche del miércoles al presunto jefe del narcotráfico de una favela de Río de Janeiro, mientras veía un partido de fútbol en el Estadio Maracaná, informaron este jueves fuentes oficiales.

Marco Aurelio dos Santos Rocha, conocido como el "Foka", fue abordado por los agentes en las gradas del feudo carioca, durante el partido de vuelta de la Copa de Brasil que enfrentó a Fluminense y Fortaleza (2-2), señaló la Policía Militar en sus redes sociales.

En el momento de su detención, "Foka", acusado de controlar el tráfico de drogas en la comunidad del Castelar, una zona deprimida de la región metropolitana de Río, llevaba puesta una camiseta de Fluminense con su apodo estampado en el dorsal, según imágenes difundidas por medios locales.

Era considerado prófugo de la justicia, pues sobre él pesaban dos órdenes de prisión en causas relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades también le acusan de diversos homicidios en la región.

Río de Janeiro sufre altos índices de violencia, alimentados por los conflictos entre bandas de narcotraficantes y grupos parapoliciales por el control de diversas áreas de la que es la ciudad más turística del país.

