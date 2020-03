La crítica de Dani Alves a Bolsonaro por calificar el COVID-19 de "gripecita"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamó a la ciudadanía a hacer una vida normal y calificó el coronavirus como una gripecita, algo que no cayó bien en el ex seleccionado brasileño Dani Alves.

"El virus ha llegado, lo estamos enfrentando y pronto pasará. Nuestras vidas deben continuar, los trabajos deben mantenerse, el sustento de las familias debe preservarse. Debemos volver a la normalidad", dijo Bolsonaro ayer martes.

Ante ello, el ex jugador de Barcelona y PSG hizo una feroz crítica al mandatario en sus redes sociales.

"Señor Presidente, respeto mucho su presidencia, pero hay muchas familias y muchas personas trabajando para combatir esta pandemia y usted, como la persona más importante del país, también debería apreciar el bien de nuestro país y de nuestro pueblo", escribió el jugador en Instagram junto a una foto donde aparece entonando el himno con la camiseta de Brasil.

"Es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra gente, no debemos ignorar esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como ciudadano humilde vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con las personas o viviendo con miedo de ellas. ¡Que Dios bendiga a Brasil y al mundo!", comentó Alves.