La razón por la que el brasileño Fred pidió dinero en un semáforo en Río de Janeiro

El delantero brasileño de Fluminense Fred fue captado en Río de Janeiro haciendo malabares para ganar dinero en un samáforo de Río de Janeiro, una situación que llamó la atención, pero que se debió a una apuesta.

El ex seleccionado fue desafiado por sus compañeros de equipo en el videjuego FIFA 21 y no le fue nada bien, razón por la que debió pagar a modo de apuesta con hacer malabares en un semáforo.

El particular aconteciomiento fue viralizado por medio de un video publicado en la red social Instagram.

Imagina você estar dirigindo pelas ruas do Rio de Janeiro, parar no sinal e do nada aparecer o Fred fazendo malabarismo para pedir um trocado? Pois veja com os próprios olhos 👀🤣 #geflu pic.twitter.com/56jJKPh3aS