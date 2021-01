Mauricio Isla fue incluido en equipo ideal de extranjeros en el Brasileirao

El lateral chileno Mauricio Isla fue incluido en un equipo ideal de extranjeros en el Brasileirao, tras sus destacadas actuaciones con Flamengo.

A través de la cuenta oficial del torneo brasileño, se dio a conocer que el "Huaso" forma parte de esta oncena con una calificación de 6.95, según los datos de la plataforma SofaScore.

El ex Fenerbahce lleva 20 partidos como estelar en el torneo, en los que ha destacado con un aporte de cinco asistencias y un gol.

Por otra parte, en la oncena también apareció el venezolano Yeferson Soteldo, ex Universidad de Chile que ha tenido buenas actuaciones en el torneo local y que además clasificó con Santos a la final de Copa Libertadores.

Hola! ¿Qué tal? Diretamente do @SofaScoreBR o time dos estrangeiros com as maiores notas até o momento na minha disputa! Muita qualidade, tem que respeitar... #BR20 🇧🇷 pic.twitter.com/IBaj3pX0o9