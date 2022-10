Padre de gran promesa brasileña se emocionó hasta las lágrimas con su debut oficial

Endrick Moreira, joven promesa del fútbol brasileño, afirmó este jueves que quiere "llegar a lo más alto" con Palmeiras, tras debutar con el primer equipo a sus 16 años, un momento especial que dedicó a su abuelo recién fallecido.

"Palmeiras nunca está feliz y siempre quiere más. Yo también siempre voy a querer más y quiero jugar aquí. Si un día voy a Europa, volveré al Palmeiras", dijo Endrick, en la órbita de varios clubes europeos tras la goleada por 4-0 a Coritiba en la Liga brasileña.

Durante el debut del joven jugador, su padre se emocionó hasta las lágrimas en unas imágenes que se hicieron virales durante las últimas horas.

Endrick’s father reacting to his son’s senior debut for Palmeiras ❤️ pic.twitter.com/ZtV3p0emzg