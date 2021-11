Papá de Hulk se volvió loco y emuló a su hijo en frenética celebración

Una imagen del papá de Hulk, Jovan Souza, celebrando un gol de su hijo en el triunfo del fin de semana de Atlético Mineiro se viralizó dado que el progenitor del delantero emuló al goleador en su celebración.

El ex seleccionado brasileño venció por 2-0 a Juventude y mantuvo el liderato del Campeonato Brasileño y es por ello de la frenética celebración.

Mira acá el registro

Que imagem! O Seleção abriu o programa com esse vídeo, da TV Galo, com o pai do Hulk vibrando com o filho na arquibancada pic.twitter.com/7kdWW2n87V