Pareja de arquero brasileño fue condenada a 116 años de prisión por malversación de fondos

La influencer brasileña Shay Victorio, pareja del arquero de Atlético Goianense Jean, fue sentenciada a 116 años de prisión por malversación de fondos derivados de estafas a través de internet.

Según informó la prensa de ese país, a través de UOL, la Justicia emitió su fallo tras escuchar a 118 personas que acusaron que compraron bienes a través de una tienda online de la que Victorio era socia junto a su padre y su ex esposo, y que nunca les fueron entregados.

La mujer se defendió a través de redes sociales, donde aseguró que "no seré arrestada, tampoco soy una fugitiva. Este es un caso de un problema en el que mi ex esposo me hizo daño. Cuando nos separamos, él asumió toda la responsabilidad".

De acuerdo a la publicación, la condena surgió luego de las investigaciones encabezadas por el Grupo de Acción Especial para Combatir el Crimen Organizado, a través de las cuales se pudo probar los cargos de los delitos realizados entre el 2013 y el 2017.

Siempre fiel a lo señalado en la prensa brasileña, la Justicia impide que una persona sea encarcelada por más de 30 años por un mismo delito.