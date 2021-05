Periodista fue agredida tras grabar una confusa pelea en partido brasileño

La periodista Emanuele Madeira, del medio Globo Esporte, fue agredida con un golpe en su brazo luego de registrar una confusa pelea que tuvo lugar tras el encuentro entre Altos y Fluminense-PI, por el Campeonato Piauiense.

La profesional grabó la fuerte discusión, y tras eso un hombre con uniforme del primero de los clubes mencionados llegó a increparla para luego darle un puñetazo y posteriormente tomarla del cuello, lo que quedó registrado en una fotografía.

El sujeto se ganó el repudio de la prensa brasileña, mientras desde Altos negaron que fuera funcionario del club.

A jornalista Emanuelle Madeira, do Grupo Globo, foi agredida por um homem que usava o uniforme do Altos, do Piauí, por filmar uma confusão generalizada com o Fluminense/PI.



A profissional teve seu celular arrancado à força e foi agredida no braço e no pescoço. Lamentável! pic.twitter.com/oP9KoRJKEA