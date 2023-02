Pesar en Brasil: Joven arquero formado en Sao Paulo fue hallado sin vida en su domicilio

"Con gran tristeza y consternación", el club brasileño Ituano FC informó el sensible fallecimiento del arquero Jian Kayo Gomes, quien fue encontrado sin vida al interior de su casa durante la noche del pasado sábado 18 de febrero, a sus 21 años.

"Lamentamos profundamente esta gran pérdida. Enviamos nuestras oraciones a él, su familia y amigos", expresó la escuadra rojinegra a través de un comunicado oficial.

"Ituano FC está prestando todo el apoyo y atención necesarios a su familia en este momento de profundo dolor. Tan pronto como sea posible, después de la autorización de autoridades y familiares, publicaremos información adicional".

Com muita tristeza e consternação, o Ituano FC comunica o falecimento do atleta JIAN KAYO GOMES SOARES. Seu corpo foi encontrado sem vida, em sua residência, na noite deste sábado. Assim que possível, após liberação pelas autoridades e Família, divulgaremos mais informações. pic.twitter.com/QpnPTtv8ui

Sao Paulo FC, elenco formador del guardameta, también lamentó su muerte, con un mensaje donde enviaros sus "condolencias y solidaridad a la familia, amigos y a Ituano, deseando que todos encuentren fuerzas en este momento".

Com enorme pesar e consternação, o São Paulo FC lamenta a morte do goleiro Jian Kayo, que passou pela base #MadeInCotia e estava no Ituano.



Nossas condolências e solidariedade à família, aos amigos e ao @ituanooficial, desejando que todos encontrem forças neste momento de dor. pic.twitter.com/uCpzrZOpWW