Prensa brasileña aseguró que José Luis Sierra es opción para dirigir a Sao Paulo

José Luis Sierra, entrenador de Palestino y que ha sido propuesto como candidato a la Roja, es opción para dirigir a Sao Paulo, según informó la prensa brasileña.

De acuerdo a lo reportado por ESPN Brasil, el "Coto" es una de las alternativas para reemplazar a Fernando Diniz.

"¿Recuerdan a Sierra, un mediocampista que jugó en el Sao Paulo en 1994 y 95? Fue ofrecido y su currículum será evaluado. El chileno de 52 años ya pasó por Colo-Colo, Unión Española, Al-Ittihad", indicaron.

Sierra llegó a Palestino en reemplazo de Ivo Basay y tiene contrato con el cuadro de La Cisterna por toda la temporada 2021.

Ramirez, Ceni, Tiago Nunes, Felipão, Sierra, Aguirre... quais os preferidos e quem já pode ser descartado na busca do São Paulo por um novo técnico.

No vídeo ainda falo do Inter, da multa de Sampaoli no Galo, de Lisca e de Ceni balançando no Flamengo.https://t.co/NZjonQfWv8