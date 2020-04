Presidente de Atlético Mineiro: Rafael Dudamel fue despedido por su incompetencia técnica

El presidente de Atlético Mineiro, Sergio Sette Camara, explicó este lunes que el técnico venezolano Rafael Dudamel fue despedido del club por "incompetencia técnica" y porque sus métodos disciplinarios parecían del "ejército".

"La verdad, es la siguiente: Dudamel fue despedido por incompetencia técnica", apuntó el timonel del "Galo" en una entrevista a Radio Itatiaia.

Sette Camara respondió así a las críticas del ex entrenador de la "Vinotinto", quien lo acusó de no ser profesional cuando fue anunciado su despido como técnico del Mineiro.

Respecto a los rígidos métodos del DT, comentó que: "Sentí que quería adoptar reglas demasiado duras, algunas donde no había necesidad. Parecía cosa del ejército y eso no es. El jugador ya es profesional, el tenía que dejar al equipo preparado, implementar un esquema de juego y eso no ocurrió".

Dudamel fue destituido de Atlético de Mineiro a fines de febrero pasado, tras apenas diez partidos dirigidos y pese a tener un contrato firmado hasta 2021.