Presidente de Inter de Porto Alegre confirmó que se contagió de coronavirus

El presidente de Inter de Porto Algre, Marcelo Medeiros, anunció este viernes que dio positivo a coronavirus en una prueba a la que se sometió el pasado lunes.

"Siguiendo los protocolos indicados por los órganos de salud, seguiré en aislamiento durante los próximos 14 días. Todas las medidas preventivas ya fueron adoptadas con familiares, amigos y demás miembros del club", indicó en su cuenta de Twitter.

Amigos e amigas, recebi o resultado do teste que confirma que estou com COVID19. Seguindo os protocolos indicados pelos órgãos de saúde, seguirei em isolamento pelos próximos 14 dias. Todas as medidas preventivas já foram adotadas com familiares, amigos e demais membros do Clube.