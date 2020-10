Robinho tras frustrada llegada a Santos: Desafortunadamente, existe este movimiento feminista

El delantero brasileño Robinho, cuyo contrato con Santos fue suspendido a pocos días de ser anunciado debido a una condena por abuso sexual en Italia por un hecho ocurrido en 2013 cuando militaba en AC Milan, declaró tras quedarse sin club contra los movimientos feministas.

"Desafortunadamente, existe este movimiento feminista. Muchas mujeres a veces ni siquiera son mujeres, para hablar un portugués claro. Y se oponen a cosas que hacen los hombres", expresó el ex Real Madrid en una entrevista que consigna Globoesporte.

Sobre los hechos ocurridos en 2013, apuntó: "No tuve sexo con ella, no. Tuvimos una relación entre hombre y mujer, relaciones que los hombres tienen con las mujeres, pero nunca tuvieron relaciones sexuales, ninguna penetración, nada de eso".

"Cuando me fui, los chicos se quedaron allí con su consentimiento. Entonces, así: me estoy defendiendo. Los chicos, si le hicieron algo, no puedo hablar por ellos. Sé lo que le hice y con su consentimiento, ¿entiendes? Entonces, esto es lo que sucedió", agregó.

En esa línea, prosiguió: "Se me acercó una niña, comenzamos a tener contacto con su consentimiento y el mío también. Nos quedamos allí unos minutos. Nos tocamos. Entonces fui a casa".

"Cuando se me acercó no estaba borracha, porque recuerda mi nombre, recuerda quién soy. La persona que bebe no recuerda nada. Ella recuerda. El hecho de que luego fuera a otro club con los chicos demuestra que no fue abusada. La persona que recibe un abuso, yo nunca lo recibí y nadie de mi familia, gracias a Dios, que es algo muy grave, nunca se iría de allí para ir a ningún otro lado con estos mismos chicos", cerró.