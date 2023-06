Será compañero de Charles Aránguiz: Inter de Porto Alegre anunció el fichaje de Enner Valencia

Inter de Porto Alegre abrochó un refuerzo de lujo de cara a la segunda parte del año al anunciar el fichaje del ecuatoriano Enner Valencia, quien arriba al club procedente del Fenerbahce turco.

"Internacional anuncia el fichaje del delantero Enner Valencia. Firma un contrato de tres años y llegará a Brasil el día 26 de junio, donde será presentado a la hinchada", señalan en el comunicado.

"Valencia es capitán y el máximo goleador en la historia de la selección ecuatoriana con 38 goles. Tiene seis goles en Copas Mundiales en 2014 y 2022. En la temporada actual, jugando para Fenerbahçe, terminó como el máximo goleador del campeonato de Turquía, con 29 goles, y el tercer máximo goleador del continente europeo, con 33 goles, solo detrás de Erling Haaland y Kylian Mbappe", destacan.

De esta manera, Valencia vestirá la octava camiseta de su carrera tras sus pasos por Caribe Junior y Emelec de su país, Pachuca y Tigres en México, West Ham y Everton en Inglaterra y el más reciente Fenerbahce.

