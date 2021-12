Sorpresa en Brasil: Felipe Melo firmó con Fluminense

Felipe Melo, ex capitán de Palmeiras, dio la sorpresa en el mercado de fichajes en Brasil al firmar un acuerdo por dos años con Fluminense.

"Fluminense acordó este lunes (13 de diciembre) la contratación del volante defensivo Felipe Melo. El jugador de 38 años firmó contrato con la Tricolor hasta diciembre de 2023", detalló el club de Río de Janeiro.

La contratación de Melo en el "Flu" sorprendió por partida doble, ya que firmó en el club rival de Flamengo, equipo donde debutó, y porque sepultó los rumores que lo vinculaban a Boca juniors.

Pese a las controversias de su fichaje, Melo se mostró agradecido con Fluminense por la oportunidad.

"Hoy el Fluminense es mi casa y sin duda haré de la camiseta del Fluminense mi segunda piel. Es lo mínimo que puedo hacer por un club tan grande que me abrió las puertas en este momento", aseveró en redes sociales.

"Soy un tipo que es leal a alguien que me es leal, que me da la oportunidad. Entonces mi lealtad es total al Fluminense, un club que me abrió sus puertas y esto no tiene precio para mí. Poder llegar a un club de tanta grandeza como es el Fluminense y generar expectativas es muy importante, un motivo de gran orgullo", sentenció.