"Un sueño hecho realidad": Fanáticos de Flamengo alucinaron con el arribo de Arturo Vidal

Arturo Vidal llegó a Río de Janeiro para concretar su inminente fichaje en Flamengo y los hinchas del cuadro carioca alucinaron en redes sociales con el arribo del chileno.

Los fanáticos del "Mengao" compartieron las imágenes de Vidal en su llegada al aeropuerto y señalaron que es un "sueño hecho realidad" que sea refuerzo del club más popular de Brasil.

Revisa algunas reacciones a continuación:

Arturo Vidal é do Flamengo, Vidal no Flamengo. Ele é muito Flamengo!! Vamooo Vidal no Flamengo.