¡Uno más a la lista! Se anunció la paralización de gran parte del fútbol brasileño por el coronavirus

Este domingo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció la paralización de buena parte del fútbol de ese país, para evitar una mayor propagación del coronavirus, en la nación que lidera el número de contagios en Sudamérica, con más de 150 casos confirmados.

La información entregada mediante un comunicado, asegura que la detención afecta a los torneos "Copa de Brasil, Campeonatos Femeninos Brasileños A1 y A2, Campeonato Sub-17 brasileño y Copa do Brasil sub-20".

Los torneos estaduales, en tanto, no están bajo la coordinación de la CBF, sino que cada uno tiene una organización propia de cada Federación, por lo que pueden seguir disputándose si lo desean.

"Conocemos y asumimos la responsabilidad del fútbol en la lucha contra la expansión de COVID-19 en Brasil", dice el presidente de la CBF, Rogério Caboclo.

A CBF decidiu suspender, a partir de 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. https://t.co/MOVT4VomPt pic.twitter.com/BSaBn7JCit