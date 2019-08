Vicepresidente de Flamengo: Tenemos interés por Balotelli, pero aún no hay nada oficial

El vicepresidente de Flamengo, Marcos Braz, aseguró que sostuvo una conversación con el delantero italiano Mario Balotelli por videollamada para negociar su arribo al cuadro brasileño, pero que aún no hay nada oficial.

De acuerdo a lo publicado por Globoesporte, el dirigente afirmó que en su charla con el ariete "la primera pregunta que le hice es si le gustaría jugar en Flamengo, si jugaría en Brasil. Hablé por videoconferencia. Inmediatamente dijo que le gustaría jugar en Brasil y que si llegamos a un acuerdo no habría ningún problema ni molestia".

De todas formas, Braz reconoce que "una negociación por Balotelli no es fácil, es complicada. Es extranjero, implica otros detalles. Digamos que no está cerca o lejos. No puedo hablar mucho. De hecho, Flamengo tiene interés, pero no tiene nada oficial".

"No hay propuesta aún de parte del club, por ahora estamos igualando los puntos, el jugador también. Nos tomaremos el tiempo para ver qué podemos hacer hasta la próxima semana", señaló.