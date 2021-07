¡Ya es oficial! Angelo Henríquez fue anunciado como refuerzo de Fortaleza

El delantero nacional Angelo Henríquez fue oficializado este miércoles como nuevo refuerzo de Fortaleza, equipo que milita en la Primera División de Brasil y que anunció en sus redes sociales la llegada del atacante.

"Angelo Henriquez es el nuevo refuerzo del León", anunció el equipo brasileño en sus redes sociales.

El club que tiene como técnico al ex DT de Unión La Calera Juan Pablo Vojvoda, informó que el jugador firmó un contrato "hasta el 12/12/2022. El deportista, que estuvo en el Manchester United, fue Campeón de la Copa América 2015 con la selección chilena".

Angelo Henríquez tendrá así una nueva aventura internacional tras sus pasos por Wigan de Inglaterra, Real Zaragoza, Dinamo Zagreb y Atlas de México.

Angelo Henriquez é o novo reforço do Leão. 🇨🇱



O atacante fecha com o Leão do Pici em definitivo até 12/12/2022. O atleta, que tem passagem pelo Manchester United, foi Campeão da Copa América 2015 com a Seleção do Chile.



Saiba mais: https://t.co/LCvPbeJZMd#FechadoComOLeão #FEC pic.twitter.com/vik9qBS5X0