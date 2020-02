Yaya Touré define este viernes su fichaje en Botafogo

El volante marfileño Yaya Touré definirá este viernes si se suma al club brasileño Botafogo, según reportaron varios medios de ese país.

De acuerdo a la información emanada durante las últimas horas, el africano se reunirá en Londres con el empresario Marcos Leite, ligado al "Fogao", donde ambos buscarán llegar a un acuerdo.

Leite estuvo vinculado al fichaje de Keisuke Honda por el cuadro carioca, por lo que existe mucha ilusión en los hinchas de ese equipo ante la eventual contratación del ex Manchester City y Barcelona.

Según la prensa brasileña, Botafogo pidió a inversionistas que ayuden a pagar el elevado sueldo que pide Touré.

Yaya Touré e o empresário Marcos Leite terão uma reunião a tarde em Londres, na Inglaterra para tratar do acerto com o Botafogo. Montenegro está na França, e aguarda a resposta final do jogador, por contato telefônico. @radiobrasil940