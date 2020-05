América de Cali no renovará contrato a su entrenador por crisis provocada por el coronavirus

El mayor accionista del club colombiano América de Cali, Tulio Guerrero, dijo este sábado que la mala situación económica por la que pasa la institución impide renovarle contrato al entrenador del equipo, el brasileño Alexandre Guimaraes.

"No es posible renovarle contrato en esta incertidumbre, sé que esto nos afecta a todos, pero la situación económica del equipo es muy delicada", dijo Guerrero al diario El País, de Cali.

Guimaraes anunció que su equipo, que comparte grupo con Universidad Católica en Copa Libertadores, "suspendió" su contrato de trabajo que vence el 14 de junio, por lo que pidió a los directivos que "se digan las cosas claras para que cada quien pueda ir planificando su futuro".

Guerrero destacó que bajo la batuta del estratega brasileño América ganó el título de la liga en diciembre pasado, pero recalcó que "lamentablemente no es posible sostenerlo por los costos y las pérdidas que hemos tenido por causa de la pandemia del coronavirus. Por eso fue suspendido su contrato".

El directivo reconoció que le suspendieron el contrato a Guimaraes y al resto del cuerpo técnico e insistió en que el estratega está en Costa Rica y que no puede regresar al país antes del 1 de septiembre y en consecuencia "no podemos pagarle a un técnico que es costoso, mientras que el equipo no está recibiendo ingresos".

El Gobierno colombiano anunció que los vuelos internacionales se pueden reanudar a partir del 1 de septiembre, lo que supone que Guimaraes no podrá retornar al país antes de esa fecha.

Igualmente autorizó el martes pasado que los futbolistas retornen a los entrenamientos, de manera individual, el próximo 8 de junio. Si no pasa nada extraordinario la liga se reanudará en agosto.

El pasado 13 de marzo la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la suspensión temporal de todas las competencias que organiza, incluidos los torneos de Primera y Segunda División y la Copa Colombia, después de que el Gobierno declarara la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El primer candidato para reemplazar a Guimaraes es el argentino Juan Cruz Real, quien jugó en Millonarios y también Unión San Felipe de Chile, Argentina, Haití y Canadá.

Como director técnico estuvo en Belén, de Costa Rica, posteriormente pasó al venezolano Estudiantes de Mérida (2017) antes de tener su primera experiencia en Colombia con Alianza Petrolera (2017-2018). Luego, fue nombrado como estratega de Jaguares de Córdoba durante la temporada 2019.