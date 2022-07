Fichaje de Marcelo Larrondo en Once Caldas se frustró tras no pasar la revisión médica

El delantero chileno-argentino Marcelo Larrondo no pudo fichar en Once Caldas, club del fútbol colombiano, luego que no pudiera superar la revisión médica de rigor.

Según informó TyC Sports, el ariete había llegado a un acuerdo de palabra con Once Caldas y solo necesitaba pasar las pruebas físicas para firmar su contrato. No obstante, un "inconveniente de salud" frustró el fichaje.

Larrondo, de 33 años, actualmente se encuentra sin equipo, tras el breve paso que tuvo por Audax Italiano al comienzo de esta temporada.