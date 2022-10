Jugador colombiano que mostró sus genitales en la cancha se defendió: Me estaba acomodando las calzas

Geisson Perea, central de Independiente de Santa Fe, quedó en el ojo del huracán en Colombia luego de ser captado por las cámaras de televisión exhibiendo sus genitales ante el árbitro en el duelo con Jaguares del último fin de semana.

La captura dio la vuelta al mundo, viralizándose en redes sociales, por lo que el zaguero debió salir al paso de las críticas y entregar su versión de los hechos.

El futbolista Geisson Perea enseña su pene en pleno partido y se vuelve viral https://t.co/vohQnYz93E — MSN España (@msn_es) October 20, 2022

"Mientras estaba el partido nadie se dio cuenta de eso. Hay gente muy mala que quiere hacer daño, se tomó el tiempo de volver las imágenes y sacar esa foto", indicó luego de un entrenamiento.

"En el momento que sucedió me estaba acomodando la lycra (calzas). Yo cuando entro a un campo de juego entro a jugar, no a estar pendiente de las cámaras o que me vayan a grabar", expresó.

"Sacan una imagen y dicen 'tal persona hizo esto', cuando antes se iba a la fuente y tenía uno el beneficio de poderse defender. Cuando se terminó el partido yo salgo y los compañeros me comezaron a mostrar. Yo no quería tocar el tema porque tengo mi conciencia tranquila", agregó, antes de explicar lo ocurrido.

"Me pregunto como uno debe comportarse si son acciones inconscientes, que uno en medio de sus emociones está tratando de canalizar", sumó ante los micrófonos.