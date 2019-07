Ajax, semifinalista de la última Champions, jugará contra PAOK por un puesto en la fase de grupos

Ajax de Ámsterdam, semifinalista de la pasada edición de la Liga de Campeones, jugará frente al PAOK griego en la tercera ronda de clasificación para lograr una plaza en la fase de grupos de la máxima competición europea de clubes de la próxima temporada.

Los partidos de ida se disputarán entre el 6 y 7 de agosto, aún por definir, y los de vuelta están programados para el 13 de ese mes a la espera de que se disputen los encuentros de la segunda eliminatoria que se definirán el próximo 30 de julio.

El sorteo, realizado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), dirimió como enfrentamiento principal la eliminatoria de Ajax contra PAOK tras la sorpresa que dio el equipo de Amsterdam en la pasada edición en la que llegó a las semifinales y en las que fue eliminado por Tottenham Hotspurs.

El otro equipo holandés que estaba presente en este sorteo, el PSV, se enfrentará al LASK austríaco en caso de vencer la eliminatoria contra Basilea.

Por su parte, FC Porto, un habitual en la Liga de Campeones en los últimos años tendrá un duro enfrentamiento contra el Krasnodar ruso.

Ruta Champions:

- CFR 1907 Cluj (RUM) o Maccabi Tel-Aviv (ISR) vs. Celtic (ESC) o Nomme Kalju (EST)

- Sutjeska (MON) o APOEL (CHP) vs. Dundalk (IRL) o Qarabag (AZE)

- PAOK (GRE) vs. Ajax (HOL)

- Saburtalo (GE) o GNK Dinamo (CRO) vs. Ferencvaros (HUN) o VAlletta FC (MAL)

- Estrella Roja (SER) o Henlsinki (FIN) vs. The New Saints (GAL) o Copenhague (DIN)

- NK Maribor (ESQ) o AIK (SUE) vs. BATE Borisov (BIE) o Rosenborg (NOR)

Ruta Liga:

- Basaksehir (TUR) vs. Viktoria Plzen u Olympiacos (GRE)

- Krasnodar (RUS) vs. FC Porto (POR)

- Brujas (BEL) vs. Dinamo Kiev (UCR)

- PSV (HOL) o Basilea (SUI) vs. LASK (AUT).