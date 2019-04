Allegri ratificó su permanencia en Juventus pese a eliminación de la Champions

Massimiliano Allegri, técnico de Juventus, aseguró que seguirá al mando del equipo tras la eliminación en cuartos de final de la Champions League a manos de Ajax.

"Hablé con el presidente y le dije que tomé una decisión, que me quedaría, pero hablaremos con la sociedad y programaremos el futuro. Luego lo hablaremos", explicó el DT en declaraciones a la cadena italiana Sky Sport.

Sobre el encuentro de este martes, Allegri reconoció que el elenco holandés "mereció ampliamente pasar de ronda", pero subrayó que el encuentro cambió después de que el cuadro holandés empatara, gracias a un rechace, la momentánea ventaja firmada por el portugués Cristiano Ronaldo.

"En la segunda mitad el Ajax mereció ampliamente pasar de ronda. En la primera mitad hicimos bien la presión, estábamos más compactos. En la segunda mitad tuvimos dificultades. Luego el fútbol es bestial, nos metieron un gol bastante fortuito y de allí perdimos la paciencia", dijo.

Sin embargo, Allegri no se escondió y reconoció los méritos de un Ajax que considera un equipo "óptimo" y preparado.

"Ajax es un equipo que llega a semifinales. Este equipo hace dos años hizo semifinales de Liga de Campeones. Si un equipo es débil no juega estos cuartos de final, no alcanza semifinales y no juega el octavo que hizo contra el Real Madrid", aseguró.

Afirmó que no "reprocha" nada a sus jugadores ni mucho menos a Cristiano, que se despidió de la Liga de Campeones tras ganar las últimas tres ediciones consecutivas con la camiseta del Real Madrid.

"Ronaldo nos dio mucho en Champions y durante la temporada. Cuando juegas un cuarto de final tienes que tener a todos en forma en el momento correcto", dijo.

"Estos partidos se juegan en los detalles, lamentablemente tuvimos muchas lesiones. Es normal que cuando juegas dos partidos en una sola semana puedes pagarlo, pero no le reprocho nada a los chicos", insistió.