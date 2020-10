Antonio Conte: Alexis está listo para jugar, puedo usarlo desde el primer minuto

El entrenador de Inter de Milán, Antonio Conte, aseguró que el chileno Alexis Sánchez se encuentra en buenas condiciones físicas para jugar desde el primer minuto en el encuentro de este miércoles ante Borussia Monchengladbach, por la primera fecha del Grupo B en la Liga de Campeones.

Según manifestó este martes, en Inter estaban preocupados por su estado físico, debido a que tenía un problema muscular en los aductores.

"Lo gestionamos de manera correcta, fuimos cuidadoso y jugó 15 minutos -ante AC Milan-. Estábamos muy aprensivos, pero nos dio garantías y certezas", explicó el DT.

"Está bien, entrenado y listo para jugar. Tengo la posibilidad de mandarlo a la cancha desde el primer minuto", afirmó.

Sobre Arturo Vidal, afirmó que su inclusión en el equipo le brinda "mucha experiencia y por eso, desde ese punto de vista salimos mejor equipados" que el año pasado.

Inter de Milán enfrenta al equipo alemán este miércoles desde las 16:00 horas.

