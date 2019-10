Antonio Conte defendió a Alexis: Es un buen tipo que vive para el fútbol

El entrenador de Inter de Milán, Antonio Conte, respaldó al chileno Alexis Sánchez luego de su expulsión ante Sampdoria y afirmó que es una persona que vive por el fútbol y que no busca hacer trampa.

"Algunas cosas que he leído y oído no me gustaron. Sánchez es un buen tipo, que vive para el fútbol. En el caso específico ante Sampdoria, no es que busque el penal. A él le gustaría haber continuado", señaló sobre la acción que lo dejó fuera del partido por doble amonestación.

"No fue a buscar la simulación. El quitó la pierna e inmediatamente se levantó, no pidió penal, así que debe ser defendido, y no tiene que ser representado como una persona que intentó hacer trampa", añadió.

"Es un futbolista que respeto, necesitaba algo de tiempo para ponerse en forma. Alexis nos puede dar mucho, también en términos de experiencia ", prosiguió Conte.

Luego, Antonio Conte avisó que para el duelo del miércoles ante FC Barcelona no tendrá disponible a Romelu Lukaku, razón por la cual Alexis puede participar del encuentro que empieza a las 16:00 horas (19:00 GMT).