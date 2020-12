Arturo Vidal es duda en Inter para crucial duelo de Champions

La presencia del mediocampista chileno Arturo Vidal en el crucial duelo que afrontará Inter de Milán este martes ante Shakhtar Donetsk por la sexta y última fecha de la fase grupal de la Liga de Campeones es "casi imposible", luego que se perdió la práctica de este lunes.

Según Corriere dello Sport, la baja del volante nacional "es casi una certeza, luego que no se entrenara este lunes junto a sus compañeros".

El jugador será sometido a exámenes en el muslo derecho, donde sintió molestias tras el partido con Bologna, "pero Antonio Conte no lo arriesgará con la esperanza de recuperarlo antes de fines del 2020".

"Las sensaciones, al menos de cara al partido ante los ucranianos, no son positivas. Arriesgarlo no tendría sentido. Tanto porque no está en su mejor momento como porque sería posible perderlo por un período de tiempo más largo", advirtieron en el medio antes citado.

"Más concreta, por tanto, parece ser la posibilidad de que no juegue en la Champions League para tenerlo disponible para el campeonato antes de finales de 2020", completó el artículo.

Vidal sufrió una molestia en el flexor del muslo izquierdo en la victoria ante el equipo de Gary Medel.

Inter y Shakhtar se enfrentarán este miércoles a las 17:00 horas en San Siro en un duelo donde solo un triunfo le permitirá al equipo lombardo seguir con posibilidades de ingresar a los octavos de final.