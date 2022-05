Avalanchas y gas pimienta: Los incidentes que ensuciaron la previa de la final de Champions

Tensos incidentes ensuciaron la previa de la final de la Champions en París, luego que varios aficionados de Liverpool provocaran incidentes en los accesos al Stade de France, teniendo que intervenir la policía francesa.

Según informaron los medios europeos y los propios fanáticos con videos en redes sociales, varios barristas de Liverpool, sin entrada, se saltaron la reja del estadio y lograr superar a la seguridad para ingresar al recinto a ver la final ante Real Madrid.

Debido a ello, la policía empezó a lanzar gas lacrimógeno, pero también habían niños e hinchas de Liverpool que si tenían entrada y estaban con dificultades para entrar debido a estos incidentes.

Footage of fans getting pepper sprayed outside the stadium before the Champions League final.



(via @MarkOgden_) pic.twitter.com/vrRZVIVpj4