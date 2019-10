Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz sufrió dura caída ante Juventus en la Champions

Bayer Leverkusen, con Charles Aránguiz como titular, fue vapuleado por Juventus y cayó por 3-0 en su visita a Turín, en la segunda fecha del Grupo D en la Champions League.

El resultado dejó al equipo del volante chileno en el último lugar de su grupo, sin puntos, mientra que los italianos tomaron el liderato, con cuatro positivos.

En la primera parte, el lance fue parejo entre ambas escuadras, aunque Juventus hizo sentir su localía y poderío ante un equipo que fue más ingenuo, con errores propios y carente de profunidad.

El gol inicial se gestó con un gran pase de Mralem Pjanic y un fallo defensivo que aprovechó el argentino Gonzalo Higuaín, para rematar desde la medialuna y desatar la alegría para los bianconeros (17').

En la segunda parte, pese a que los alemanes gozaron de mayor posesión, fue el cuadro turinés el que tuvo más llegadas de peligro, capitalizando su eficacia a los 61 minutos, con un zurdazo de Federico Bernardeschi, tras habilitación del "Pipa" Higuaín.

Ronaldo dummy to allow Bernardeschi tap in goal pic.twitter.com/lNHl6zWxFI