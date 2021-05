Ben Chilwell y el título de Liga de Campeones: Luchamos por nuestras vidas

Ben Chilwell, defensa de Chelsea, dio cuenta del gran esfuerzo de su equipo para contener a Manchester City para ganar la Liga de Campeones, tras vencer por 1-0 en la final en Oporto.

"Hemos luchado muchísimo. Sabíamos que iba a ser un partido durísimo y en la segunda parte hemos luchado por nuestras vidas", dijo Chilwell a BT Sport.

"Estoy sin palabras", añadió el futbolista que jugó su primera temporada en los "blues", luego de cinco años en Leicester City.

"The second half we fought for our lives."



Yeah, it's just amazing, I'm literally speechless right now."



"It's a dream come true."



Ben Chilwell is every Blue right now 💙



🎙 @TheDesKelly | #UCLfinal pic.twitter.com/GFnONKROJT