Borussia Dortmund eliminó a Sevilla en polémico duelo y clasificó a cuartos de la Champions

Borussia Dortmund clasificó este martes a los cuartos de final de la Champions League, tras igualar en vibrante y polémico choque por 2-2 ante Sevilla y ganar por 5-4 el marcador global de la llave de octavos.

En el arranque, Sevilla salió con todo para dar vuelta el resultado de la ida, pero se vieron sorprendidos por los alemanes, que se adelantaron con un gol de su estrella, el noruego Erling Haaland, tras pase de Marco Reus (35').

En la segunda parte, Haaland volvió a anotar en una gran jugada colectiva, pero el VAR en una polémica acción decidió anular el gol (48').

Los jugadores de Sevilla reclamaban una falta del noruego, pero árbitro turco Cüneyt Cakır, el revisar la acción, se percató de un penal previo de Jules Koundé contra el ariete, por lo que anuló el gol concedió la pena máxima a favor de los alemanes (51').

De forma increíble, Haaland disparó con zurda desde los 12 pasos y erró. Sin embargo, el árbitro, nuevamente en otra polémica medida, determinó que se repitiera el penal. En la segunda ejecución, Haaland no falló, decretó el 2-0 y calentó el partido, ya que se lo gritó en la cara a los andaluces (54').

