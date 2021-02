Borussia Dortmund logró ajustado triunfo ante Sevilla en la Champions

Borussia Dortmund logró un importante triunfo ante Sevilla por 3-2 como visita por los octavos de final de Champions League.

El partido comenzó con un tempranero tanto de Suso, quien sorprendió en el conjunto español a los 7 minutos.

La ventaja no duró mucho, pues a los 19' Mahmoud Dahoud dejó las cosas 1-1 con un gran derechazo que dejó sin opción a Bono.

Antes de que se acabara la primera mitad, Erling Haaland se prendió con buenas definiciones, selló su doblete y colocó el 3-1 tras marcar a los 27' y 43'.

En el complemento, Sevilla intentó reaccionar con varios cambios, entre ellos el de Luuk de Jong, quien colocó un descuento a los 83'.

Con este resultado, Borussia Dortmund sacó una ventaja importante de cara a la revancha, que será el próximo 9 de marzo a las 17:00 horas en Signal Iduna Park de Alemania.