¿Cambia de sede? Medio europeo afirmó que la final de la Champions se jugará en Oporto

El próximo 29 de mayo se disputará la final de la Champions League entre Manchester City y Chelsea, duelo que en un principio estaba situado en la capital turca Estambul, aunque la prensa europea señaló en las últimas horas que el encuentro se jugará finalmente en la ciudad portuguesa Oporto.

Fue el medio inglés Sky Sports el que señaló que la UEFA tomó la decisión de reasignar la definición al Estadio Do Dragao por la mayor cercanía para ambos elencos, en medio de los protocolos por la pandemia del coronavirus, y que el anuncio será oficial prontamente.

De concretarse, es la segunda vez consecutiva que Estambul es desechada como anfitrión del duelo decisivo de la Liga de Campeones, ya que lo mismo ocurrió en 2020, año en que desde los cuartos de final se disputó el torneo en Lisboa, también en Portugal, en una burbuja sanitaria, también por la pandemia.

The #UCL final between Chelsea and Manchester City will be moved to Porto's Estadio do Dragao from Istanbul