Charles Aránguiz figura entre jugadores con mayor eficacia de pases de la Champions

El volante chileno de Bayer Leverkusen, Charles Aránguiz, figura en un ranking de los jugadores con mayor eficacia en sus pases de la Liga de Campeones, donde también se lucen futbolistas de FC Barcelona, Manchester City y Real Madrid.

El nacional está en el cuarto puesto de un listado entregado por el sitio oficial del campeonato internacional, con un promedio de 88 por ciento de entregas completadas, o 174 de 197 intentos.

El mejor jugador en esta faceta es el brasileño Arthur, de Barcelona, quien ostenta un 92 por ciento de pases completos, o sea 175 de 190, apenas uno más que Aránguiz con menos intentos.

En el segundo lugar está Rodri, de Manchester City, con 91 por ciento (196/215) y en el tercero figura Toni Kroos de Real Madrid, con 89 por ciento (169/189). El ranking lo cierra Ilkay Gündogan de M. City, con 87 por ciento (194/222).

Aránguiz se encuentra lesionado desde el pasado fin de semana y por ello se perderá los amistosos de la selección chilena en España, ante Colombia y Guinea.

ℹ️ 2019/20 #UCL group stage pass masters. Which midfielder do you rate the highest? pic.twitter.com/vKM0hHKpv7