Con 22 años: Erling Haaland superó el registro goleador de Luis Suárez y Rivaldo en Champions

El momento de Erling Haaland en Manchester City es impresionante. El jugador de apenas 22 años sigue ropiendo marcas y ya superó a grandes leyendas del fútbol en la Liga de Campeones de Europa, entre ellos Luis Suárez y Rivaldo.

El jugador noruego anotó un doblete ante Copenhague y alcanzó 28 goles en 22 partidos jugados tanto con Borussia Dortmund como con Manchester City durante su carrera en la Champions League.

Además, de Suárez y Rivaldo, Haland ya ha convertido más goles que Sadio Mané, Luis Figo, Frank Lampard, Steven Gerrard y Gareth Bale.

Haaland, además, se convirtió en el jugador con el mejor promedio anotador en la historia de la competencia.

Erling Haaland has now scored more Champions League goals (28) than:



🇺🇾 Luis Suarez

🇧🇷 Rivaldo

🇸🇳 Sadio Mane

🇵🇹 Luis Figo

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Frank Lampard

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Steven Gerrard

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Gareth Bale pic.twitter.com/O4qGCPuzfe