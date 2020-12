Conte sobre el tardío ingreso de Alexis en eliminación de Inter: No teníamos muchas soluciones en la banca

El director técnico de Inter de Milán Antonio Conte mostró poca autocrítica tras el empate sin goles de su equipo ante Shakhtar Donetsk por la Liga de Campeones que le significó a su escuadra quedar fuera de todas las competencias europeas y justificó el ingreso de Alexis Sánchez recién en el minuto 75.

"¿Los cambios antes? Alexis entró a 20 minutos para el final, pero luego perdimos el equilibrio con tres delanteros y Lautaro se había quedado sin energía. No teníamos muchas soluciones en la banca", expresó tras el encuentro.

Respecto al partido, aseguró que "no debemos olvidar que Shakhtar cambió su sistema de juego para enfrentarnos en este grupo después de los cinco goles que le hicimos en la Europa League. Ahora les pasa a todos los equipos que nos enfrentan ".

"El equipo hizo todo lo que tenía que hacer. Es increíble que en 180 minutos, a pesar de dominar al Shakhtar, no logramos marcar al menos un gol. Los chicos dieron todo lo que tenían. Tuvimos ocasiones, pero su arquero fue el mejor de la cancha", agregó.

Conte, finalmente aseguró que "las valoraciones que hay que hacer frías, con calma, no al final de un partido. Hay mucho pesar, pero no siento que haya falta de malicia, determinación o concentración, pero lamentablemente si no anotas no ganas"

"No tuvimos mucha suerte en esta Champions con los árbitros. Ahora que se acabó el grupo creo que puedo decir que también nos sancionó el VAR, con tantos episodios que no fueron analizados ", cerró.