¿Cuándo regresa la UEFA Champions League?

Recién comienza el 2022 y estamos en el período de mayor receso de la Champions League en la temporada. Pero, en Al AireLibre.cl te contamos las fechas de lo que resta del torneo.

El certamen más importante de clubes del mundo volverá a la acción con los octavos de final de la competencia y lo hará entre el 15 de febrero y el 16 de marzo, fecha en la que Inter de Milán de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal se medirá contra Liverpool.

Los cuartos de final de la competencia serán entre el 5 y 13 de abril, las semifinales entre el 26 del mismo mes y el 4 de mayo y al final el 25 de este mes, en San Petersburgo.

La Europa League, en tanto, en la que está vivo Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo vuelve con una ronda preliminar a los octavos el 17 de febrero.

Los cruces de octavos de final de la Champions League:

Salzburgo vs. Bayern Munich

Sporting de Lisboa vs. Manchester City

Benfica vs. Ajax

Chelsea vs. Lille

Atlético de Madrid vs. Manchester United

Villarreal vs. Juventus

Inter de Milán (Alexis Sánchez y Arturo Vidal) vs. Liverpool

París Saint-Germain vs. Real Madrid